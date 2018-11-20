Öğrencilere böbrek sağlığı ve beslenme önerileri anlatıldı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları öğrencilerine düzenlenen seminerde 'Böbrek Sağlığı ve Beslenme Önerileri' anlatıldı.

Beslenme Dostu Okul Projesi kapsamında Sivas İl Sağlık Müdürlüğü diyetisyeni Alican Daşdemir, öğrencilere nasıl beslenilmesi gerektiğini anlattı. Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları etkinlik salonunda gerçekleştirilen programda Daşdemir, büyüme ve gelişme çağındaki çocukların beslenmelerine çok dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

Sağlıklı beslenmenin püf noktalarını anlatan Daşdemir,"Hastalıklara karşı dirençli olmanın en temel kuralı kahvaltı yapmaktır. Kahvaltı yapmadan okula geldiğiniz zaman büyüme ve gelişmeniz duruyor. Derslerdeki başarınız azalıyor. O yüzden kahvaltı yapmadan güne başlamamanız gerekiyor. Okula gelirken tost, simit ya da poğaça yemek kahvaltı değildir. Tost ya da poğaça yemekle kahvaltı yapmış olmuyorsunuz." dedi.

Abur cubur diye tabir edilen yiyeceklerden kesinlikle uzak durulması gerektiğine vurgu yapan Daşdemir, şeker ihtiyacının meyve tüketilerek karşılanması gerektiğini ifade etti.