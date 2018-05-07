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07 Mayıs 2018 16:40

Öğrencilere ücretsiz saç bakımı

Etkin Anadolu Kadınları Derneği Çayboyu İlkokulu ve Ortaokulunda öğrencilere ücretsiz saç bakımı yaptı.

Öğrencilere ücretsiz saç bakımı

07 Mayıs 2018 16:40


Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın’ın eşi Yurdagül Aydın, Etkin Anadolu Kadınları Derneği Başkanı Emine Binnur Karaca ve beraberindeki usta ve kursiyer kuaförler, Sivas’ta bulunan Çayboyu İlkokulu ve Ortaokulunu okulu ziyaret etti.


Yurdagül Hanım ve beraberindeki misafirler, idareci ve öğretmenler ile bir süre sohbet etti. Bayan kuaförler, 74 öğrencinin bulunduğu okulda, isteyen çocukların saç bakımını yaptı.


Çayboyu İlkokulu ve Ortaokulunda sınıfları gezen Yurdagül Aydın, çocuklara; hikâye kitabı, ağız ve diş sağlığı dergisi ile diş fırçası ve macunu hediye etti. Çocuklara derslerinde başarı dileyen Yurdagül Hanım, ziyaretten dolayı memnun olan öğrenciler ile yakından ilgilendi ve onlarla sohbet etti.




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