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Öğrencilerin 'ay yıldız' koreografisi gururlandırdı

Sivas’ta özel bir kolejin öğrencileri tarafından Cumhuriyet’in kuruluşunun 95’inci yıl dönümü anısına hazırlanan ’ay yıldız’ koreografisi izleyenleri gururlandırdı.

Sivas'ta özel bir kolejin öğrencileri tarafından Cumhuriyet'in kuruluşunun 95'inci yıl dönümü anısına hazırlanan 'ay yıldız' koreografisi izleyenleri gururlandırdı.


Cumhuriyet'in kuruluşunun 95'inci yıl dönümü dolayısıyla özel bir ortaokulun öğrencileri tarafından 'ay yıldız' koreografisi hazırlandı. Okulun spor salonunda yapılan koreografiye 250 öğrenci katıldı. Yaklaşık 10 gün süren çalışmanın ardından yapılan koreografi de öğrenciler Atatürk Çocukları Marşı'nı seslendirdi. Marşın sonunda Türk bayraklarını dalgalandıran öğrenciler izleyenleri gururlandırdı.

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