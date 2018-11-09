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Öğrencilerin yüzünü güldürdüler

Sivas Belediyesi, Hayat Ağacı Derneği ve Etkin Anadolu Kadınları Derneği işbirliğinde Demirçelik İlk ve Ortaokulu ziyaret edilerek eğitim gören öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.


Sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet eden Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ve beraberindekiler getirmiş oldukları kışlık bot, kıyafet ve montları okulda eğitim gören 234 öğrenciye dağıttı. Aldıkları hediyelerin mutluluğu gözlerine yansıyan öğrenciler, ziyaretçileri ile aynı sıralara oturarak bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.


Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın,"Ayrıca buradaki öğrencilerimiz gönüllü kişiler tarafından ücretsiz tıraş ediliyor ve cilt bakımları yapılıyor. Yine kitaplar dağıtılıyor. Her yönüyle çok güzel sosyal bir proje. Etkin Anadolu Kadınları Derneğimize, Halk Eğitim Müdürlüğümüze ve belediyemizdeki emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah buradan pırıl pırıl yetişen öğrencilerimiz gelecekte ülkemize en iyi şekilde hizmet edecektir." şeklinde konuştu.


Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Okul Müdürü Taşkın Doğan ise, "Başkanımız ve beraberindeki misafirlerimiz bugün bizleri ziyaret ederek çocuklarımızı sevindirdiler. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz, mutluluk duyduk" diye konuştu.


Programa; Belediye Başkanı Sami Aydın, eşi Yurdagül Aydın, Vali Salih Ayhan'ın eşi Zeynep Ayhan, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Rukiye Toy, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, Etkin Anadolu Kadınları Derneği Başkanı Emine Birnur Karaca ve dernek üyeleri katıldı.

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