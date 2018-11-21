Öğretmen ve öğrencilere ücretsiz diş taraması

Sivas'ta 22 Kasım Dünya Diş Hekimleri Günü, Ağız ve Diş Sağlığı Haftası ile 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğrenciler ve öğretmenleri ücretsiz olarak ağız ve diş sağlığı taramasından geçirmeyi amaçlayan protokol imzalandı.

Sivas Valiliği önderliğinde, Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol töreninde konuşan Vali Salih Ayhan, Cumhuriyet Üniversitesi'nin evrensel bilgisini tabana yansıtmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kurumların birlik beraberlik örneği gösterdiğini söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile güzel bir çalışma dönemi geçirdiklerini anlatan Vali Ayhan,"Bu dönemin ilk işaretleri üniversitemiz ile yaptığımız anlamlı protokol. Farkındalık oluşturmak, olaylara sosyal sorumluk projesiyle yaklaşmak, değer vermek ve bu konuda ufuk geliştirmek fevkalade oldu. Üniversitemizin kucaklayıcı, yapıcı, paylaşımcı ve bilgisini ortaya koyan bu projesi için teşekkür ediyorum. İnşallah daha güzel projelerle toplumun karşısına çıkacağız." dedi.

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız ise,"Köy okullarında diş taraması belli bir plan dahilinde yapılacak. Bu uygulamayı başka kurumlarla da gerçekleştireceğiz. Valiliğimize ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze bizlere verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrencilere ve öğretmenlere yönelik ağız ve diş sağlığı yapılması yönündeki iş birliği protokolü imzalandı.