Diğer
Kategoriler
17 Mayıs 2018 13:00

Oğul veren arılar balkonu sardı

Sivas’ta havaların ısınmasıyla birlikte oğul veren arılar kovanlarından çıkıp bir evin balkonu sararken paniğe neden oldu.

Oğul veren arılar balkonu sardı

17 Mayıs 2018 13:00


Hikmet Işık Caddesi üzerinde bulunan apartmanın ikinci katında oğul veren yüzlerce evin balkonunu sardı. Çevredeki evlerin ve dükkanların içerisine giren arılar paniğe neden oldu. Cadde üzerinde esnaflık aynı zamanda arıcılık yapan Hasan Uğur Çakır kovanla birlikte ikinci kattaki balkonu saran arıların yanına çıktı. Arıcılık tekniklerini kullanan Çakır kraliçe arıyı kovana yerleştirdi. Kovana yerleştirilen arılar doğaya salınmak üzere güvenli bir yere götürüldü.


Esnaf Hasan Uğur Çakır, "Arılardan esnafların şikayeti vardı. Arılar evlere ve iş yerlerine giriyordu. Arıcılık da yaptığım için kovanı getirerek arıları aldık. Oğul vermiş bir arıydı. Elbise falan giymedim. Hazırlıksız yakalandım. Arıların kraliçesini aldım. Kovana koyarak arıları kovana çektim. Arıları kovanla beraber doğaya bırakacağız" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİVAS HABERLERİ
SİVAS HAVA DURUMU
26
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç