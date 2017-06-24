Oklavalarla ’memmecim gıliği’ topladılar

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü, Küçük Minare Mahallesi’nde 20 çocukla önceden belirlenen evlere giderek, yöreye özgü bir simit olan ve sadece bayram öncesinde çıkarılan "memmecim gıliği" topladı. Ellerindeki oklavalarla evlerin kapılarına vuran ve "Memmecimin havası, madelerin tavası, gökten rahmet, yerden bereket, amin amin bir gılik" şeklinde mani söyleyen çocuklara vatandaşlar "gılik" verdi. Çocuklar eski bir geleneği canlandırmanın mutluluğunu yaşadı.

Küçük Minare Mahalle Muhtarı Yusuf Akay yaptığı açıklamada,"Unutulmuş bir geleneği hayata geçirdik. 4 yıldır İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün katkılarıyla unutulmuş geleneği tekrar hayata geçirmenin mutluluğu içerisindeyiz. 4 yıldır bu geleneği devam ettiriyoruz. Mahallemizle özdeşleştiği için devam ettirmeye çalışıyoruz, bazı şeyler unutuluyor bizde hayata geçirmek için geleneğimizi devam ettiriyoruz. Memmecimin gıliği, Ramazan Bayramın bir gün öncesi tezgahların üstünde satılırdı. On beş gün önceden yapılırdı ve şeker yerine gılik verilirdi. Biz bu geleneği devam ettirmek adına bu çabayı harcadık. Memmecimin havasını söyleyerek çocuklar gılik lerini toplarlar ve herkesin kapısını çalarlar. Memmecimin gıliği manisi bereket ayı olduğu için söylenmiş ve dize haline getirilmiştir" dedi.

Memencim gılıği Sivas yöresine özgü küçük, yağsız simittir. Bayramın bir gün öncesi günü fırıncılar ekmeği, simit şeklinde yaparlar ve buna "gılik" denir. Yaklaşık 7 santimetre çapında, susamsız, kuru, sert ve tuzsuzdur. Bu memecim gilikleri fırından satın alınabildiği gibi evlerde de yapılır. Ramazan Bayramı bir gün öncesi sabah, bayramlık elbiselerini giyen çocuklar ellerine birer sopa alırlar ve konu komşuyu, mahalleyi gezmeye başlar.