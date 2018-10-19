Okul çantası bomba paniğine neden oldu

Sivas'ta ray lojmanları önüne bırakılan okul çantası paniğe neden oldu. Bomba imha uzmanı tarafından uzaktan kumandalı fünye ile patlatılan çanta boş çıktı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Kadı Burhanettin Mahallesi İstasyon Caddesi ray lojmanları önünde meydana geldi. Lojmanın önünde şüpheli bir okul çantası görenler durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri emniyet şeridi çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Caddeyi yaya trafiğine kapatan polis ekipleri vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Balkonlarında duran vatandaşları içeri girmeleri konusunda uyaran polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatacağı sırada trafikte seyir halindeki bir araç arızalanınca aracı iterek olay yerinden uzaklaştırdı. Daha sonra olay yerine bomba imha uzmanı çağrıldı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı özel kıyafetini giyip şüpheli okul çantasını uzaktan kumandalı fünye ile kontrollü bir şekilde patlattı. Paniğe neden olan çanta boş çıktı.