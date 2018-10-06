Okul harçlıkları ile iş kurup patron oldular

Sivas'ta yaşayan üniversite öğrencileri, biriktirdikleri harçlıkları ile solucan gübresi üretimine başlayıp 2 yılda 5 milyon solucan yetiştirdi.

Sivas'ta üniversite eğitimi gören ikisi kardeş üç arkadaş, arttırdıkları okul harçlıkları ile solucan gübresi yetiştirmeye başladı. Aydın Kırıkcı, kardeşi Ayhan Kırıkcı ve Enes Geçer ve isimli üç kafadar 2 yıl önce ilk etapta 200 bin adet solucan satın aldı. 25 metrekarelik bir odada üretime başlayan gençler 2 yıl içerisinde 5 milyon solucan yetiştirmeyi başardı. Gençler, 25 metrekarelik alan yetersiz kalınca 200 metrekarelik yeni bir depo kiraladı. Solucanları çay posası ile besleyen gençler, solucanların sayılarının artması ve buldukları posaların da yetersiz kalması üzerine büyükbaş hayvan gübresi kullanmaya başladı. Girişimci gençler elde ettikleri solucanları çiftçilere satarak işlerini daha da büyütmeyi planlıyor.

Harçlıkları ile başladılar

Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği son sınıf öğrencisi Ayhan Kırıkcı, merakla solucan gübresi üretimine başladıklarını belirtip "Yaklaşık 2 yıl önce bu işe başladık. Aynı zamanda üniversite öğrencisiydik bu işe başladığımızda. Harçlıklarımızı biriktirerek 200 bin kadar solucan aldık ve bu işe girdik. Şu anda tesisimizde 5 milyon adete yakın solucanımız var. Ama işin içine girdiğimizde anladık ki tesisleşmesi ve düzgün yapılması gereken bir iş. Çevreden ve internet üzerinden araştırmalarla yaptık. İnternet üzerinden araştırmalar yapınca gördük ki yapılabilecek bir iş. Şu anda ise 200 metrekare alan içerisinde üretim yapıyoruz. Yeni bir tesis kurma aşamasındayız ve zamanla yeni tesisimize geçeceğiz. Kimyasal gübreler azot ve amonyum nitrat diye ayrılır. Bu solucan gübresi ise toprak düzenleyicisi olarak geçiyor. Çok verimli ve toprağın tüm ihtiyacını tek bir gübre ile karşılayabiliyorsunuz. Daha çok çiftçiler ve seracılar tercih ediyor. Yani sulu tarım ve sulu bitkilerde daha verimli oluyor. Cep harçlıklarımızla girip başarılı olduğumuz bu işi herkese öneriyoruz. Cep harçlıklarımızla girdiğimiz bu işte kocaman bir tesisimiz oldu. Aile yorumları hala sert ama kazancı görünce onların da alışacağını düşünüyorum" dedi.

Başta arkadaşları alay etti

Harita Mühendisliği okuyan Aydın Kırıkcı, başladıklarında diğer arkadaşlarının kendileriyle alay ettiğini ifade edip, "İlk başta bu işe başladığımızda solucanın kazancının olmayacağını söylediler. Bu arkadaşlarımız arasında alay konusu oldu. Biz çevremizdeki insanları dinlemedik ve azmettik çalıştık. Hala böyle tepkiler alıyoruz. Gülüp geçiyoruz onlara. Bizle dalga geçen kişiler bir süre sonra bu işe germek istediler biz yine de onlara yardımcı olduk" dedi.