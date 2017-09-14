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14 Eylül 2017 13:40

Okullar bölgesi yeni eğitim dönemine hazır

Sivas Valisi Davut Gül, İl Özel İdaresi tarafından çevre düzenlemesi yapılarak modern bir görünüm kazanan okullar bölgesini ziyaret etti.

Okullar bölgesi yeni eğitim dönemine hazır

14 Eylül 2017 13:40


7 okul 2 pansiyon ve toplamda 4 bin 500 öğrencinin eğitim gördüğü Türkiye’nin en modern okul kampüslerinden birisi olan okullar bölgesi; sosyal, sportif alanları, çevre düzenlemesi ve güvenlik tedbirleriyle yeni eğitim öğretim yılına hazır hale getirildi. Vali Gül, bölgede yürütülen son çalışmaları inceleyerek montajı tamamlanan MOBESE sistemi hakkında da yetkililerden bilgiler aldı. Kurulan MOBESE sisteminin İl Emniyet Müdürlüğü MOBESE sistemine entegre edileceği söyleyen Gül, böylelikle kampüs alanının daha güvenilir hale geleceğini ifade etti.


Vali Gül, çevre düzenlemesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.




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