Okullara kırtasiye ve temizlik malzemesi desteği

Destek Hizmetleri Birimi tarafından daha önce belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda temin edilen malzemelerin dağıtımının belirli bir plan dahilinde il merkezi ve merkeze bağlı köylerdeki temel eğitim okullarının idarecilerine teslim edildiğini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, tüm okulların 7 Eylül’e kadar malzemelerini teslim alacaklarını söyledi.

Savaşçı,"Okullarımıza temizlik malzemesi ihtiyaçları doğrultusunda toplamda; 10 bin adet sıvı köpük sabun, 4,5 litrelik 8 bin 604 adet yüzey temizleyici, 4,5 litrelik 8 bin 604 adet WC temizleyici ve yine 4,5 litrelik 8 bin 604 adet çamaşır suyu dağıtımı yapılacak. Kırtasiye malzemesi olarak ise 4 bin 100 paket A4 kağıdı, 800 adet büyük boy klasör, 450 paket yarım kapak 50’li dosya ve yine 450 paket 50’li telli dosya dağıtımı gerçekleştirilecek. Tüm okullarımıza, öğrenci sayıları ve ihtiyaçları dikkate alınarak yapılan planlama doğrultusunda belirlenen sayıda temizlik ve kırtasiye malzemelerini teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.