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18 Eylül 2017 16:30

Okullara üzüm taşıyan tır devrildi: 1 yaralı

Sivas’ın Suşehri ilçesinde okullara kuru üzüm yüklü tır devrildi.

Okullara üzüm taşıyan tır devrildi: 1 yaralı

18 Eylül 2017 16:30

Kazada tırın sürücüsü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre Arap Öztürk (48) yönetimindeki 06 GB 6128 plakalı tır, D-100 karayolunun Suşehri ilçesi Kösedağ deresi köprüsü yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan Öztürk, 112 sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Devrilen tırın kasasından yola saçılan kuru üzümler nedeniyle ulaşım bir süre aksadı. Tırın "Okul Üzümü" projesi kapsamında Kırıkkale’den yüklediği üzümleri Ağrı’ya götürmek üzere yola çıktığı öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.




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