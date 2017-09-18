Kazada tırın sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Arap Öztürk (48) yönetimindeki 06 GB 6128 plakalı tır, D-100 karayolunun Suşehri ilçesi Kösedağ deresi köprüsü yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan Öztürk, 112 sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Devrilen tırın kasasından yola saçılan kuru üzümler nedeniyle ulaşım bir süre aksadı. Tırın "Okul Üzümü" projesi kapsamında Kırıkkale’den yüklediği üzümleri Ağrı’ya götürmek üzere yola çıktığı öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.