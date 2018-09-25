Okullarda çalışacak güvenlik görevlileri için kura çekildi

Sivas'ta Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 270 gün süre ile istihdam Edilecek 147 güvenlik görevlisi için noter huzurunda kura çekildi.

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü TYP kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek 147 güvenlik görevlisi için noter huzurunda kura çekimi yapıldı.

Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirilen programa Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Şube Müdürü Muhammed Alpaslan Ünal, İŞKUR Şube Müdürü Gülay Tepe, Halk Eğitim Merkezi Müdiresi Rukiye Toy ve kurumların yetkilileri katıldı.

Programda konuşan Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, 147 güvenlik görevlisinin istihdam edileceği çalışma programının hayırlı uğurlu olmasını diledi. Savaşçı,"Sizler bizim için önemlisiniz. 1 Ekim itibariyle görevinize başlayacaksınız. Okullarımızda işinizi layıkıyla yapacağınıza inancımız tamdır. Okullarımız, çocuklarımız sizlere emanet olacak. Ben bu nedenle bu işi hakkıyla yapacak yeni mesai arkadaşlarıma şimdiden hoş geldiniz diyorum. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından kura çekimi gerçekleştirildi.