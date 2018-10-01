Okulun güvenlik kamerası kayıt cihazını çaldılar

Sivas'ta gece saatlerinde bir liseye giren hırsız veya hırsızlar yakalanmamak için okulun güvenlik kamerasının kayıt cihazını da çaldı.

Olay gece saatlerinde Gültepe Mahallesi Okullar Bölgesi'ndeki Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde okulun camını açıp içeriye giren hırsız veya hırsızlar okuldan çeşitli malzemeler ve bir miktar para çaldı. Sabah okula gelen görevliler öğretmenlerin çekmecelerinin açık olduğunu görmesi üzerine durum polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri okulda çalışma yaptı. Yapılan çalışmada okula giren hırsız veya hırsızların yakalanmamak için okulun güvenlik kamerasının kayıt cihazını da çaldığı tespit edildi. Polis ekipleri hırsız veya hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.