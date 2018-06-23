Diğer
Kategoriler
23 Haziran 2018 20:43

Ölüm havalimanında yakaladı

Sivas Nuri Demirağ Havalimanında check-in işlemleri sırasında yere yığılıp kalbi duran yolcu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ölüm havalimanında yakaladı

23 Haziran 2018 20:43


Edinilen bilgiye göre olay Sivas Nuri Demirağ Havalimanı iç hatlar bölümünde meydana geldi. Bilet check-in işlemi yaptıran Cemal Yıldırım (71) isimli yolcu sırasını beklerken bir anda yere yığıldı. Yere düşünce başını çarparak yaralanan yolcunun kalbi durdu. Yolcuya ilk müdahale Havalimanı güvenlik görevlileri tarafından yapıldı. Bir güvenlik görevlisinin Yıldırım’a kalp masajı yapması başka bir yolcu tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Havalimanında ambulans ve sağlık görevlisi bulunmadığı için şehir merkezinden çağrılan 112 Acil Sağlık ekibinde görevli sağlık ekipleri havalimanına vardıklarında Yıldırım’a müdahale etti. Sivas Numune Hastanesine kaldırılan Yıldırım tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİVAS HABERLERİ
SİVAS HAVA DURUMU
28
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç