On yılda yüzde 3 bin arttı

Sivas'ta Nuri Demirağ Hava Limanını kullanan yolcu sayısı yüzde 3 bin arttı.

Sivas Valisi Davut Gül, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nı ziyaret ederek Nuri Demirağ Havalimanı Müdürü Ebubekir Taşseten'den kurumun çalışmaları hakkında brifing aldı. Taşseten, konuşmasında 2006 ile 2017 yılları arasında yolcu sayılarının yüzde 3 bin arttığını belirtti. Taşseten, NATO tarafından askeri amaçlı kullanılmak üzere 1957 yılında inşa edilen havaalanının daha sonra sivil hava trafiğine açıldığını belirtti.

Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nın her geçen gün büyüdüğünü söyleyen Taşseten, 2006'da 286 olan uçak trafiğinin 2018 ağustos ayı ile itibari ile 2 bin 816'ya yükseldiğini, yine 2006'da 18 bin 716 olan yolcu sayısının 2018 Ağustos'ta 402 bini geçtiğini belirtti.

Vali Davut Gül ise yaptığı açıklamada, Nuri Demirağ Havalimanı pistinin Türkiye'nin en uzun 2. pisti olduğunu ifade edip, “Havalimanı; 3 bin 811 metre uzunluğu 45 metre genişliği ile Şanlıurfa havalimanından sonra ülkemizin şu an için en uzun ikinci pisti. İstanbul 3. Havalimanı'nın pistinin faaliyete girmesi ile birlikte 3. sıraya gerileyecek.”dedi.