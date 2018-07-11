ORAN’dan Sivas’a 5 Milyonluk yatırım

ORAN’ın 2018 yılı içerisinde Sivas’ta yapacağı yatırımlarla ilgili Sivas Valiliği Dr. Hasan Canpolat Toplantı Salonu’nda Sivas Valiliği ve ORAN arasında mali destek programları imza töreni düzenlendi. Törene; Sivas Valisi Davut Gül, ORAN Genel Sekreteri vekili Ahmet Emin Kılcı, Sivas Belediye Başkan Vekili Ali Karaca, İl Özel İdare Sekreteri Mehmet Nebi Kaya ile diğer ilgililer katıldı.

ORAN tarafından yapılan bilgilendirmede, başvuru sürecinde Kentsel ve Sosyal alt yapının iyileştirilmesi mali destek programı kapsamında 24, yeni ve yenilenebilir tarım uygulamaları mali destek programı kapsamında 14 başvuru olmak üzere toplamda 38 proje başvurusu yapıldığı belirtildi. Bu projeler Kentsel ve Sosyal alt yapının iyileştirilmesi mali destek programı kapsamında 9 proje, yeni ve yenilenebilir tarım uygulamaları mali destek programı kapsamında 4 proje, toplamda ise 13 projenin destek almaya hak kazandığı açıklandı. Mali destek almaya hak kazanan projeler ile birlikte ORAN tarafında Sivas’a 3 milyon 69.162 bin 41 TL kaynak aktarılacağı, eş finansmanlar ile beraber toplamda 5 milyon 010 bin 488,70 TL yatırımın Sivas’a kazandırılacağının altı çizildi.

İmza töreni öncesinde konuşma yapan ORAN Genel Sekreteri vekili Ahmet Emin Kılcı, “ Yapılacak eş finansman ödemeleri ile beraber ilimiz 5 milyon TL’den fazla bir yatırıma ajans mali desteklerle ulaşmış olacak. Mali desteklerin Sivas ilimiz için hayırlı olmasını temenni ediyoruz “dedi.

İmza töreni öncesinde konuşma yapan Sivas Valisi Davut Gül, en çok bastıranın en çok projeyi geçirdiği ve çok para aldığı bir düzen olmadığını belirterek,”İyi projeler finansmanını buluyor kötü projeler ise hiç önümüze gelmiyor. İşin özeti bu illerin birbirine kıyaslarken bu mantıkla kıyaslamak lazım “ dedi.

Açıklamaların ardından slayt gösterisi ile projelerinin tanıtımı yapıldı. Program imzaların atılmasıyla sona erdi.