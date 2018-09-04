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04 Eylül 2018 09:09

Orman olamadan kül oldular

Sivas’ın Bostancık köyünde piknik ateşi, 2 bin 500 adet çan fidanının orman olamadan kül olmasına neden oldu.

Orman olamadan kül oldular

04 Eylül 2018 09:09


Sivas’a bağı Bostancık köyünde iki gün önce çıkan orman yangını sonrası Sivas Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışmalarını tamamladı. Piknik ateşinden dolayı çıkan yangında, Sivas Orman İşletme Müdürlüğü tarafından bir bölümü 3 yıl, bir bölümü ise 8 yıl önce dikilen 2 bin 500 adet çam fidanlarının tamamen yanarak kül oldukları tespit edildi. 100 dönüm alanda etkili olan yangından geriye, orman olamadan küle dönen çan fidanları kaldı.



Orman olamadan kül oldular


Bostancık Köyü Muhtarı Halil Açıkgöz, çan fidanlarının orman olamadan kül olduklarını söyleyerek, “Yangın piknik ateşinden çıktı. Bir bölümü 3 yıl önce bir bölümü ise 8 yıl önce dikilen çam fidanları yandı. Vatandaşlarımız orman arazilerinde piknik yapmasın. Irmak kenarlarında piknik yapsınlar. Çam fidanlarımız orman olamadan kül oldu” dedi.



Aile gözaltında


Öte yandan, yangına neden olan piknikçi ailenin olay sonrası jandarma tarafından gözaltına alındıkları öğrenildi. Anne baba ve kız çocuğundan oluşan ailenin işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkartılması bekleniyor.




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