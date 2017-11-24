Ortaokul öğrencilerinden öğretmenlerine duygulandıran sürpriz

Özel bir ortaokulda okuyan öğrenciler Öğretmenler Günü dolayısıyla hazırladıkları kareografi için bir hafta boyunca hazırlandılar. Öğrenciler hazırladıkları sürprizde sanatçı Duman’ın hafızalarda yer eden şarkısı, “Senden daha güzel” şarkısının sözlerini kullandı. Sürprizden habersiz öğretmenler normal 24 Kasım Öğretmenler Günü programını sürdürürken, programın bitimine doğru salonun ışıkları söndü. Bu arada ayağa kalkan 100 civarında öğrenci ışıkların açılması ile hep bir ağızdan şarkıyı söylemeye başladı. Öğrenciler şarkıyı söylerken ellerindeki öğretmenlerinin fotoğraflarını da havaya kaldırdı. Sürpriz karşısında duygu yoğunluğu yaşayan öğretmenler şaşkınlıklarını attıktan sonra öğrencileri ile birlikte şarkıya eşlik etti. Öğretmenler duygulandıklarını belirterek sürprizin kendilerini mutlu ettiğini söylediler.