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Otobüs durağında kadın çantası paniği

Sivas’ta halk otobüsü durağına bırakılan bir kadın çantası paniğe neden oldu.

Sivas'ta halk otobüsü durağına bırakılan bir kadın çantası paniğe neden oldu. Vatandaşların meraklı bakışları arasında uzaktan kumandalı fünyeyle bomba imha uzmanı tarafından patlatılan çanta boş çıktı.


Olay, saat 17.00 sıralarında Demircilerardı Mahallesi Sait Paşa Caddesi üzerindeki halk otobüsü durağında meydana geldi. Durakta kadın çantasını görenler bomba olabileceği şüphesiyle durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, emniyet şeridi çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Cadde araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Daha sonra olay yerine gelen bomba imha uzmanı, duraktaki çantayı uzaktan kumandalı fünyeyle kontrollü bir şekilde patlattı. Patlatılan çanta boş çıktı.


Patlama anını bazı vatandaşların balkondan izlemesi dikkatlerden kaçmadı.

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