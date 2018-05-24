Otobüs duraklarında karekod uygulaması

Otobüslerin değişimiyle birlikte şehir içi toplu taşımayı daha konforlu hale getiren Sivas Belediyesi, ulaşımda teknolojinin tüm yeniliklerini kullanmaya devam ediyor. Duraklara yerleştirilen tabelalardaki karekod uygulaması ile artık toplu ulaşımdan yararlanmak daha rahat hale gelecek. Uygulama ile birlikte duraklara konulan karekodlar, otobüslerin nerede ve ne zaman hangi duraklara geleceğini gösterecek.

Vatandaşların tek yapması gereken ise akıllı telefonlarının kameralarını açarak duraktaki karekodu okutmak olacak. Ekrana gelecek olan linke tıklayan vatandaşlar, bulundukları durağa hangi otobüslerin, kaç dakika sonra geleceğini rahatlıkla görebilecek.

Otobüsün nerede uygulamasının ardından hizmete sunulan karekodlar, vatandaşın toplu taşımadan daha rahat yararlanmalarını sağlayacak.