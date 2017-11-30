Otobüs şoförü mültecilere acımadı

Edinilen bilgiye göre, Sivas- Erzincan karayolunda, Sivas şehir merkezine 10 kilometre mesafede yol kenarında yürüyen çok sayıda yabancı uyruklu kişi vatandaşların dikkatini çekince durumu polise bildirdi. Polis, toplu olarak yol kenarında yürüyen bu kişilerin kaçak göçmenler olabileceği ihtimali üzerine olay yerine gitti. Kaçak göçmen olduğu düşünülen yaklaşık 150 Pakistanlı önce tek sıra olarak dizildi. Ellerindeki evraklar incelendiğinde Pakistanlıların Erzurum Göç İdaresinden Sivas’a gönderildikleri, ikamet izinleri bulunduğu anlaşıldı. Türkçe konuşabilen bir mülteci yaptığı açıklamada, Göç İdaresi tarafından bindirildikleri otobüsle Sivas’a gönderildikleri, otobüs ücretlerinin ödenmesine rağmen Sivas girişine yakın bir noktada araç sürücüsünün kendilerinden kişi başı 10 TL istediği, bu parayı ödemedikleri için araçtan indirildiklerini söyledi. Göçmenlerin toplamda 254 kişi oldukları, kiminin şoförün istediği 10 TL’yi ödeyerek otobüse yollarına devam ettikleri, kimilerinin ise farklı bir güzergah kullanıp şehre doğru yürüdükleri öğrenildi.