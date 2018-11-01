Otomobil bisiklete çarptı: 1 yaralı

Sivas'ta otomobilin bisiklete çarpması sonucu meydana gelen bisiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza saat 13.30 sıralarında Sivas-Erzincan karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erzincan istikametinden Sivas istikamete gitmekte olan İ.G yönetimindeki 58 DF 933 plakalı otomobil, karşıdan karşıya bisikleti ile geçmek isteyen H.O.K.'nın kullandığı bisiklete çarptı. Otomobilin çarpması sonucu yaralanan H.O.K olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas Numune Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan bisiklet sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.