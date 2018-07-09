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09 Temmuz 2018 16:44

Otomobil çarptığı işçi ağır yaralandı

Sivas’ta özel bir şirkette çalışan yol işçisine otomobil çarptı,işçi ağır yaralandı.

Otomobil çarptığı işçi ağır yaralandı

09 Temmuz 2018 16:44


Edinilen bilgiye göre kaza saat 15.30 sıralarında Şeyh Şamil Mahallesi Kazımkarabekir Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre E.B (40) yönetimindeki 58 BP 183 plakalı otomobil Kazımkarabekir Caddesi üzerinde yol onarım çalışmasında görevli Ş.Ç (42) adındaki işçiye çarptı. Çarpma sonucu işçi ağır yaralanırken vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan yol işçisi Numune Hastanesine kaldırıldı. Ş.Ç’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. İşçiye çarpman sürücü E.B ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.




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