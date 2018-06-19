Otomobil şarampole devrildi: 1 Ölü

Edinilen bilgiye göre; kaza Sivas-Erzincan karayolunda meydana geldi. Ahmet Turan Ceylan yönetimindeki 58 DF 855 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kaza sonrası olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen112 sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ağır yaralanan araç sürücüsü Ceylan Sivas Numune hastanesine kaldırıldı. Araç sürücüsü 38 yaşındaki Ahmet Turan Ceylan hastane de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.