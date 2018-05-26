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26 Mayıs 2018 12:20

Otomobil tarla uçtu, baba ve oğlu ağır yaralandı

Sivas’ın Gemerek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin tarlaya uçması sonucu baba ve oğlu ağır yaralandı.

Otomobil tarla uçtu, baba ve oğlu ağır yaralandı

26 Mayıs 2018 12:20


Kaza sabah saatlerinde Beştepeler köyü yakınlarında meydana geldi. Kayseri’den Sivas istikametine giden Mücahit C. Yönetimindeki 58 AK 783 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Taklalar atarak durabilen araçta bulunan sürücü Mücahit C. oğlu Yusuf C. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Gemerek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılar burada yapılan ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.




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