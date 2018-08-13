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13 Ağustos 2018 19:02

Otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı

Sivas’ın Gürün ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 2’si ağır 4 kişi yaralandı.

Otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı

13 Ağustos 2018 19:02


Kaza saat 16.30 sıralarında Gürün ilçesi Yoncalık mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kayseri istikametinden Malatya istikametine giden Alihan Y. (22) idaresindeki 41 ABH 022 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü ile birlikte Nergiz Y. (45), Talha Y. (15) ve Medet Y. (48) yaralandı. Yaralılar bulundukları uçurumdan Gürün Belediyesi itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu çıkarıldı. Gürün Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar, ilk müdahalesinin ardından Sivas’a sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.




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