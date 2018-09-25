Otomobilden telefon çalan hırsızlık şüphelisi yakalandı

Sivas'ta sürücüsünün park ettikten sonra kilitlemediği otomobilden telefon çalan hırsızlık şüphelisi polis ekiplerince yakalandı.

Olay, 19 Eylül günü saat 16.30 sıralarında Gültepe Mahallesi Toptancılar Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Toptancılar Sitesi'ne gelen T.E., 58 SG 504 plakalı otomobilini park ettikten sonra kapıları kilitlemeyi unuttu. Bir süre sonra tekrar otomobile gelen T.E. cep telefonunu aracında bıraktığı yerde bulamadı. T.E. bunun üzerine durumu polis ekiplerine haber verdi. Hırsızlık şüphelisini yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kamera görüntülerinden otomobilden telefonu çalan şüphelinin K.D. (25) olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli adliyeye sevk edildiği sırada kendini görüntüleyen gazetecilere hakaret etti. Şahsın daha öncede bazı suçlardan sabıkası olduğu öğrenildi.