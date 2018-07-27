Otomobile giren yılana biber gazlı müdahale

Otomobilden çıkması için biber gazıyla müdahale edilen yılan itfaiye ekipleri tarafından 2 saat sonra yakalandı.

Olay, Yunus Emre Mahallesi Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. Otomobiliyle Organize Sanayi Bölgesindeki çalıştığı yere giden Ahmet Coşkun aracını yeşil alana park etti. Akşam mesai saati sonrası aracına binen Coşkun, Menderes Caddesi üzerindeki evine yaklaştığı sırada ayağında yılan olduğunu fark etti. Yaklaşık 10 kilometre yılanla aynı araçta seyreden Coşkun, panikle aracını evinin önüne park ederek durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Sivas Belediyesine ait itfaiye ekipleri uzun süre otomobilin içerisinde yılanı aradı.

Biber gazlı müdahale

Yılanı bulamayan itfaiye ekipleri olay yerinden ayrıldıktan sonra polis ekiplerinden yardım istendi. Yılanın bulunduğu otomobile yanına gelen polis ekiplerinden biber gazı alan araç sahibi, yılanın otomobilden çıkması için biber gazı sıktı. Bir süre sonra gazın etkisiyle otomobilden çıkmaya çalışan yılanı fark eden Coşkun itfaiye ekiplerini tekrar çağırdı. Otomobilin kaputunu açarak yılanı arayan ekipler uzun uğraşlar sonucu yılanı yakaladı. Otomobildeki yılan operasyonunu vatandaşlar ilgiliyle izledi.

Sabah iş yerine gittiğini ve aracını yeşillik alana park ettiğini anlatan Ahmet Coşkun, "Akşam evin önüne aracı park edeceğim zaman bacağımda bir ağırlık hissettim. Baktım yılan, bacağımı salladım aşağı indim. Yılan arabanın arka tarafına geçmişti. Ondan sonra itfaiyeyi çağırdım bayağı bir aradılar. İtfaiye bulamayınca gitti. Sonra yılan aracın ön tarafından gözüktü. Sonra itfaiyecileri tekrar çağırdım. Yılanı aldılar" dedi.