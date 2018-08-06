Otomobilin çarptığı asfalt işçisi 27 gün sonra hayatını kaybetti

Olay, 9 Temmuz günü Kılavuz Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde meydana geldi. Ebubekir B. (40) yönetimindeki 58 BP 183 plakalı otomobil, asfaltlama çalışmasının yapıldığı bölgede asfalt kesme makinesi kullanan belediye işçisi evli ve 3 çocuk babası Şenol Çiğdem’e (42) çarptı. Kazada ağır yaralanan Çiğdem, ambulansla Numune Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırılan Çiğdem yoğun bakımda 27 gün süren yaşam mücadelesi sonucu bu sabaha karşı yaşamını yitirdi. Çiğdem’in cenazesi öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazeye Çiğdem’in ailesi, yakınları, Sivas Belediye başkan yardımcıları Hasan Karaman, Ahmet Özaydın ve mesai arkadaşları katıldı.