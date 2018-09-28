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Otomobilin çarptığı beton direk karşı yola devrildi: 2 yaralı

Sivas’ta otomobilin çarptığı beton direğin karşı şeride devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Sivas'ta otomobilin çarptığı beton direğin karşı şeride devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza, saat 09.00 sıralarında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüsü içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kampüs içerisinde seyir halinde bulunan F.Ş. yönetimindeki 46 FB 057 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Refüje çıkan otomobil, beton direğe çarparak durabildi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan S.Ş. yaralandı. Yaralılar Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Direğin devrilmesi sırasında karşı yönden başka bir aracın geçmemesi ise faciayı önledi. Beton direk bulunduğu yerden iş makinesi yardımıyla kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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