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28 Ağustos 2018 21:35

Otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı

Sivas’ta karşıdan karşıya geçerken bir otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı.

Otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı

28 Ağustos 2018 21:35


Kaza, saat 18.30 sıralarında Şeyhşamil Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. (40) idaresindeki 58 TZ 511 plakalı otomobil cadde karşıdan karşıya geçmekte olan 4 yaşındaki T.E.Ç.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuğu görenler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğu ambulansla Numune Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede yoğun bakımda tedaviye alınan T.E.Ç.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Sürücü olay yerinden kaçtı


Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı. Yapılan incelemede sürünün çocuğa çarptıktan sonra 25 metre sonra durabildiği tespit edildi. Çocuğa çarptıktan sonra olay yerinden kaçan sürücü M.K. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs ilk ifadesinde çocuğun aniden önüne çıktığını iddia etti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.




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