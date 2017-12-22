Başkan Mecnun Otyakmaz, özel bir kolejde öğrencilerle söyleşide bir araya geldi. Öğrencilerin sorularını cevaplayan Başkan Otyakmaz, yabancı sınırıyla ilgili olarak, "Sahada Türk asıllı futbolcunun çok fazla olmasını isterim. Ama henüz üst düzey futbol oynama kabiliyetine erişmemiş az sayıda oyuncu varsa bunu yabancılarla desteklemek lazım. Ortaya güzel bir eser çıkartmak lazım. Dolayısıyla yabancılarla birlikte oyun kalitesinin arttığını, marka değerinin oluştuğunu görüyoruz. Bizim en önemli gelirimiz yayın gelirleri yabancı sayısı fazla olduğu zaman dekoder daha fazla satılıyor. Dolayısıyla ihale açıldığında firmalar daha çok parayla katılıyorlar. Ve bu yıl 500 milyon dolar gibi Türk futbolunun geliri var. Bunun yabacı oyuncu sayısıyla olduğunu düşünüyorum. Eğer alt yapıya önem verip futbol kalitesini arttırabilirsek o zaman kademeli olarak yabancı sayısını düşürmek uygun olabilir. Ama şu geçiş sürecinde 14 tane yabancı oyuncu transferi yapabiliyoruz. Bunlarla devam edip bir kaç seneye yayarak sayıyı düşürmek lazım. Bir taraftan alt yapıya önem verip alt yapıdan futbolcu çıkartıp diğer yandan da yabancı sayısı zamanla makul seviyeye indirilebilir" dedi.

"Beşiktaş maçında takımımıza güveniyoruz"

İlk yarının son maçında Beşiktaş ile karşılaşacaklarını söyleyen Otyakmaz, "Bugüne kadar topladığımız puanlar takımımızın yarın oynayacağı karşılaşma için biraz daha ümit veriyor. Gerçekten iyi hazırlanıp iyi motive olduğumuz karşılaşmalarda sonuç almayı başarabildik. Fakat karşımızda da Şampiyonlar Ligi’nde grubu namağlup olarak çıkmış Bayern Münich ile eşleşmiş başarılı bir kulüp var. Bu sene ligde biraz motivasyon eksikliğinden tüm motivasyonunu Şampiyonlar Ligi’ne verdiğinden ligde biraz geri kalmış olabilirler ama şuanda Bayern Münich maçına kadar önemli bir ara var. Geçen haftaki Osmanlıspor karşılaşmasında da lige çok ciddi bir şekilde Beşiktaş’ın asıldığını gördük. Başarılı ve güçlü bir takım ama geçtiğimiz hafta iki yıldır ligi forse etmiş, çok önemli işler yapan Başakşehir’i, Fenerbahçe’yi, Beşiktaş’ı, Galatasaray’ı yenmiş takımı içeri de iyi bir futbolla yenebiliyorsak Beşiktaş’ı da aynı oyun disipliniyle, motivasyonla, hazır bir şekilde karşısına çıktığımızda taraftarımızla sonuç alabileceğimizi düşüyorum. Takımımıza güveniyoruz. İnşallah bizleri mutlu edecek bir sonuç alacağız" diye konuştu.

Onur Kıvrak’ın açıklamaları

Trabzonspor’un, Demir Grup Sivasspor maçı sonrası yaptığı açıklamalarının sorulması üzerine Otyakmaz, "Bunlar Türk futboluna veya iki şehre ne kazandırır. Hiç bir şey kazandırmaz. Benim şimdi Bursaspor karşılaşmasını öne sürerek bir takım polemikler yaratmam kime ne kazandırır. Sadece biraz belki bizim biraz yüreğimizi soğutur ama Sivas ile Trabzon arasında olumlu hiçbir şeye sebebiyet vermez. Gerekli cevabı kulüp sitemizden gerekli şekilde yapıp konuyu çok uzatmak istemediğimiz için bir yerde bıraktık" ifadelerini kullandı.

"Futbolunda naylon poşetten Messi’ye kadar ekonomisi var"

Futbolun sadece futbol olmadığını anlatan Başkan Otyakmaz, "Futbolun spor ve sağlık bölümünün dışında toplumsal bir misyonu var, ekonomik bir misyonu var. Statlarda ıslanmayalım diye naylon poşet satanlarından, köfte satanlarına kadar, Messi’ye kadar bir bütçe ortaya çıkarabilirsiniz. Bunların hepsi ekonomi içerisinde yaşayan şeyler. Bunun birde toplumsal boyutu var. Bu da hiç yabana atılacak bir şey değil hepimiz görüyoruz. Herkesin gönlünde bir takım var. Bir mücadele veriliyor temaşa ortaya çıkıyor. Bunun bir ekonomisi var. Yayın gelirleri var, bir sürü insan bu işten ekmek yiyor" şeklinde konuştu.

"Türk futbolunu ele geçirmek istediler"

Yaşanan şike süreciyle ilgili de açıklamalarda bulunan Otyakmaz, "Futbol gibi büyük bir ekonomide yılda yaklaşık ülkemiz için 2 milyardan daha fazla bir paranın bu ekonomi içerisinde döndüğünü düşünürsek bunlarında paraya tamahkar olduğunu düşünürsek futbolu es geçmeleri mümkün değildir bu grubun bir Sivaslı vardı benden yaşı büyük bana geldi dedi ki ’Ben emniyet genel müdür yardımcısıyım. Ayrıca hukukta okudum. Ben yakında emekli olmak üzereyim. Hukuk birikimimle Türk futboluna hizmet etmek istiyorum benim Futbol Federasyonu’nda görev almam için bana yardımcı olur musunuz? Dedi. Biz de tabii federasyonda şehrimizi temsil edecek bir hemşehrimizin olması bizim için iyi bir şey ben de hem federasyona hem de kulüp başkanlarına bu insanı tavsiye ettim. Neticede Tahkim Kurulu’nda üye oldu bu. Fakat aradan 1.5-2 yıl geçtikten sonra her şey ortaya çıktıktan sonra, bütün bu tezgahlar ortaya çıktıktan bakıyorum bütün bu operasyonun beyin aşamasında bu varmış. Hedefleri buymuş. Meğersem bunlar değişik değişik takımlardan Futbol Federasyonu’na çöreklenmeyi arzu etmişler, sinsi bir plan yapmışlar. Türk futbolunu ele geçirmek için" dedi.

"Aziz Yıldırım’ı uzaklaştırmak, Fenerbahçe’yi ele geçirmek istediler"

Futbolda bir, iki aykırı adamın olduğunu bunlardan birisinin Aziz Yıldırım olduğunu ifade eden Otyakmaz, "Eğer Aziz Yıldırım’ı futboldan biraz uzaklaştırabilirsek hem Fenerbahçe’yi hem de Türk futbolunu ele geçiririz. Böylece toplumsal bazı olaylarda kafalarında hesap ettikleri bazı sansasyonel olayları futbol marifetiyle gerçekleştirebiliriz diye düşündüklerini düşünüyorum. Bizim talihsizliğimiz o sezon ligin son maçımızın Fenerbahçe ile olması ve aslında bütün kamuoyunda bizim oynadığımız futbolu takdir etmesine rağmen bunların bu planlarına fırsat verdik. Bizimki fikstürün azizliği bizim başımıza da böyle bir iş geldi. Ama şimdi görüyoruz bazı sırlar ortaya çıkıyor, yeni itirafçılar ortaya çıkıyor ne niyetle ne amaçla bunları yaptıklar ne şekilde yaptıkları, nasıl adaletsizliklere uğrattıkları ortaya çıkıyor. Onlar şimdi yaptıklarının bedelini ödüyorlar. Başınıza kötü bir şey geldiğinde pes etmeyip bunun mücadelesini verirseniz sonunda mutlaka kazanan siz oluyorsunuz" diye konuştu.

"Volkan Şen’i düşünmüyoruz"

Ara transfer döneminde 4-5 oyuncu daha kadroya katacaklarını belirten Otyakmaz, "Daha güçlü bir kulüp olmayı hedefliyoruz. Volkan Şen’i sezon başı almak için görüşmeler yapmıştık ama kendisi sanki böyle ’bir kulüp bulamazsam en son burası olsun’ düşüncesini hissettikten sonra almaktan vazgeçtik. Şimdi de almayı düşünmem" ifadelerine yer verdi.