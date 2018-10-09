İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Oyun oynarken balkondan düşen bebek yaralandı

Sivas’ta oyun oynarken birinci kattaki evlerinin balkonundan düşen 1 yaşındaki bebek, yaralandı.

Sivas'ta oyun oynarken birinci kattaki evlerinin balkonundan düşen 1 yaşındaki bebek, yaralandı.


Olay, saat 13.30 sıralarında Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Annesinin evde temizlik yaptığı sırada birinci kattaki balkona çıkarak oyun oynayan 1 yaşındaki Ramazan Aslan, balkondan aşağı düştü. Bebeğin düştüğünü görenler durumu aileye ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı bebek, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Ramazan bebeğin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.