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22 Kasım 2017 15:18

Özbelsan personeline yangın eğitimi

Sivas Belediyesi bünyesinde görev yapan Özbelsan personeli, yangın konusunda bilinçlendirildi.

Özbelsan personeline yangın eğitimi

22 Kasım 2017 15:18


Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü belediye şirketi olan Özbelsan A.Ş. personeline yöyangın eğitimi verdi düzenledi. Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi Ergün Göze Salonu’nda düzenlenen program, Belediye İtfaiye Müdürlüğü Eğitmeni Ömer Çakmak tarafından verildi. Belediyede görev yapan Özbelsan A.Ş personeline; acil durum, teorik ve pratik eğitimi verilirken, olası bir yangın veya tehlike anında ne yapmaları gerektiği de uygulamalı olarak gösterildi.


Seminerin ardından, uygulamalı olarak yangın söndürme tatbikatına geçildi. Kültür Merkezi bahçesinde; olası bir yangına karşı söndürme teknikleri gösterildi. Personele, yangına zamanında ve nasıl müdahale edebileceği hakkında uygulama yaptırıldı.




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