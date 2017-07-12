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12 Temmuz 2017 16:17

Özel ekibin yakaladığı cinayet şüphelisi tutuklandı

Sivas’ta, barda tartıştığı 31 yaşındaki Hakan Kalem’i öldürdüğü iddiasıyla 8 ay sonra kurulan özel ekip sayesinde yakalanan 24 yaşındaki zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Özel ekibin yakaladığı cinayet şüphelisi tutuklandı

12 Temmuz 2017 16:17


Kent merkezinde 23 Kasım 2016 tarihinde Çarşıbaşı Mahallesi Ziyabey Sokak’taki barda meydana gelen olayda Oğuzhan G. ile ağabeyi 29 yaşındaki Furkan G., bir barda arkadaşları Hakan Kalem ile birlikte alkol almaya başladı. Alkolün etkisiyle arkadaşlar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Furkan G., bu sırada kendisine müdahale etmek isteyen bar müdürü Soner A.’yı bacağından vurarak yaraladı. Yaşanan kavgada göğsüne iki kurşun isabet eden Hakan Kalem de ağır yaralı olarak çıktığı işletmenin yaklaşık 100 metre ilerisinde hayatını kaybetti.


Olayın şüphelilerinden Furkan G. gözaltına alınıp tutuklanırken, diğer şüpheli Oğuzhan G. ise kaçtı. Oğuzhan G.’nin yakalanması için çalışma başlatan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği özel ekip kurdu. Yapılan kapsamlı çalışmalar sonucunda 8 aydır aranan Oğuzhan G., Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde yakalanarak Sivas’a getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.




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