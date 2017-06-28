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28 Haziran 2017 16:25

(Özel haber) İlginç gezgin memleketinde

Tasarladığı ilginç aracıyla tüm dünyayı gezen Mehmet Şeker memleketi Sivas’a geldi.

(Özel haber) İlginç gezgin memleketinde

28 Haziran 2017 16:25


Memleketine özgü eşyaların olduğu ilginç aracıyla 14 yıldır tüm dünyayı gezen Mehmet Şeker memleketi Sivas’a geldi. Müzeyi andıran aracı Cumhuriyet Meydanı’nda görenler araçta bulunan eşyaları ilgiyle inceledi. Meraklı vatandaşlar ilginç araçla hatıra fotoğrafı çekindi.


14 yıldır kendi imkanlarıyla aracıyla dünyayı dolaştığını söyleyen Mehmet Şeker, "Bu arabayla 14 senedir dünya yollarını dolaşıyorum, gitmediğim yer de kalmadı. Gezmekteki amacım para kazanmak değil, sponsorum da yok kendi cebimden harcamalarımı yapıyorum amacım sadece Sivas’ın tanıtımını yapmak. Karavanın üzerinde bulunan eşyaların çoğunluğu Sivas’a ait ama gittiğim yerlerden de hediyeler veriyorlar kendileri takıyor" dedi.



"Gezimde gittiğim her yerden sanki enerji topluyorum"


Gezdiği her yerden enerji topladığını belirten Şeker, "Bu geziyi yaparken de maddi açıdan hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Her gittiğim yerde haber yapıyorlar. Avrupa’da da olsun Türkiye’de de olsun her yerde manşet oluyoruz. Tüm Avrupa’yı gezdim iki sefer Türkiye turum var. Gerçekten ilginç şeylerle karşılaşıyorum. Otobanlarda bütün Türkler, tır şoförleri korna çalıp el sallayan insanlar var. Otoparklara çektiriyorlar, benzinliklere çektiriyorlar, çay ısmarlamak istiyorlar. Tabi gezgin olduğumu bilmiyorlar, ne amaçla yollarda olduğumu soruyorlar görüntü alıyorlar. Bazen çok duygusal anlar yaşadım gelen gurbetçi çocukları arabanın önündeki o ay yıldızlı bayrağını,Türkiye haritasını öpüp ağlayanları gördüm, beni de duygulandırdılar" diye konuştu.




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