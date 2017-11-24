Yabancı sayısı önemli değil, kalitesi önemli" dedi.

Sivasspor’un iki sezon önce Altınordu’dan transfer ettiği 31 yaşındaki kaleci Tolgahan Acar, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Teknik Direktör Samet Aybaba’dan forma beklediğini belirten Acar, "Buradaki 20 tane futbolcu nasıl forma bekliyorsa bizde forma bekliyoruz. Sonuçta hafta içi çalışıyoruz. Hafta sonu forma bekliyoruz ama bu hocamızın tercihi bu tercihe saygı duyacağız" dedi.

"Sahada olmamam benim maçı yaşamama engel değil"

Maçlar oynandığında saha kenarında takım arkadaşlarına sürekli destek vermeye çalıştığını ifade eden Acar, "Sahadaki arkadaşlarımıza maç bitene kadar destek vermemiz gerekiyor. Ben maçı saha kenarında da, saha içinde de yaşayan bir insanım. Biraz o konuda heyecanlı ve hırslıyımdır. Sahada olmamam benim maçı yaşamama engel değil. Kenarda da olsa, tribünde de olsa aynı heyecanı yaşarım" diye konuştu.

"Trabzonspor maçında destek bekliyoruz"

Sivasspor’un oynadığı en iyi kulüplerden biri olduğunu aktaran tecrübeli kaleci, "Sivasspor camiası çok düzgün ve güzel bir camia ben taraftarı çok büyük kulüplerde oynadım. Göztepe, Adanaspor gibi taraftarımız destek veriyor ama biraz daha organize olup daha iyi destek vereceklerine inanıyorum. Çünkü stadımız doluyor, biraz daha iyi organize olurlarsa Konyaspor maçında verdikleri desteği Trabzonspor maçında kat kat fazlasını verirlerse Trabzonspor maçının çok kolay geçeceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Maç maç bakarak ilerliyoruz"

Takımın ligdeki hedeflerini anlatan Acar, "Geçen sene şampiyon olduk, Süper Lig’e çıktık. Bu bir aşamadır. 2004 yılında da çıktığımızda belli bir aşamalardan geçtik. Sivasspor bu ligin her zaman en önde takımlarından biri olmuştur. Bizde o yönde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şu anda iyi durumdayız. Hedeflerimiz doğrultusunda bu seviyede devam etmek istiyoruz. Biz maç maç bakıyoruz olaya. Bu hafta da Trabzonspor’u yendiğimiz zaman yerimizi koruyacağımıza inanıyoruz. Bu maçı yenersek sezon sonu planlamasını daha rahat yapabileceğimizi düşünüyorum. Şu anda konuşmak için erken çünkü yeni bir takım olduk. Takımızda yeni 16-17 futbolcu var. Hedefimiz doğrultusunda maç maç bakarak ilerliyoruz" dedi

"Kupada iddialıyız"

Ziraat Türkiye Kupası’nda hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyleyen Acar, "Kupada iddialıyız. Geçen senede iddialıydık. Geçen sene çeyrek finale kadar yükseldik. Geçen seneki Konyaspor mağlubiyeti takımda sakatın çok olmasıyla birde hedefimiz önce lig şampiyonluğuydu. Biz kupada iddialı bir takımız. Avrupa’ya gitmenin en kolay yolu kupadan geçer. Biz hem ligi hem kupayı beraber götürebilecek bir takımız. Şu anda kupada da çok iyi gidiyoruz. Ligde de çok iyi gidiyoruz. Trabzonspor ve Buca maçlarını alıp hedefimize devam edeceğiz" diye konuştu.

"Hakemler her hafta hata yapıyor"

Hakem kararları konuşmak çok mantıklı olmadığını belirten Acar, "Her hafta bir hakem veya birkaç hakem hata yapıyor ama bir haftadır sürekli Fenerbahçe’nin haberleri tekrar tekrar gösteriliyor. Hakemin bunlardan etkilendiğini düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe lehine çok düdük çaldı. Bizim faul olmayan pozisyonda kırmızı kart verdi. Şener’in kırmızı kart verme ihtimali yüksek bir pozisyonu vardı. Hakem tüm kararları Fenerbahçe’den yana kullandı" ifadelerinde bulundu.

"Yabancı sayısı menajerlerin işine geliyor"

Türkiye’ye kaliteli yabancı futbolcu gelmesine karşı olmadığını anlatan Tolgahan Acar, "Menajerlerin getirdiği aynı kalitede Türkiye’de milyonlarca oyuncu olduğu ama yabancıların bu durumda çok para alıp aynı kalitedeki oyuncuların para almamasına karşıyım. Kaliteli yabancı olursa sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Yabancılar her zaman tecrübeleriyle bize bir şeyler katıyor. Ben bu işin 15 yıldır içerisindeyim. Bence menajerler yabancı futbolculardan daha çok para kazandığı için onların işine geliyor. Yabancı sayısı önemli değil, kalitesi önemli" dedi.