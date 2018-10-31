(Özel) Hırsızın yaptığına kimse akıl erdiremedi

Sivas'ta bir iş yerine giren hırsız dakikalar içinde sadece kasada bulunan bozuk paraları çalarak kayıplara karıştı. Hırsızın kağıt paralara veya raflardaki sigaralara dokunmaması iş yeri sahibini de şaşırttı.

Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz gece Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Gökçekler Caddesi'nde bulunan bir mini markette meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, hırsızın iş yeri önünde etrafı bir süre gözetledikten sonra tornavida ile marketin kapısını dakikalar içinde açarak kasaya yöneldiği görüldü.. Kasada bulunan bozuk paraları alan hırsız kayıplara karıştı. Yaklaşık 100 lira çaldığı belirlenen hırsızın kağıt paralara ve raftaki sigara gibi ürünlere dokunmaması ise iş yeri sahibini şaşırttı.

İş yeri sahibi Yusuf Yıldırım sabah iş yerine geldiğinde kapının açık olduğunu fark etti. Güvenlik kameralarını inceleyen Yıldırım, soyulduğunu anlayınca polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri iş yerinde bulunan güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyerek, parmak izi çalışması yaptı. Detaylı inceleme yapan polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

"Acemi biriydi diye düşünüyorum"

Soyulan mini marketin yanındaki dükkanın sahibi Mustafa Ulusu, “Gece saat 22.00 civarında girmiş. Bugün benim komşumun kapısını açan hırsız yarın benimkini de açar. İsteğimiz çevrenin kameralandırılıp, bu tarz durumlarda başımıza bir iş gelmemesi. Genel olarak sadece kasayı açmışlar. Kasadan almışlar. Onun haricinde başka bir şeye dokunmamışlar. Ekipler geldi çalışmaları yaptılar. Güvenlik kameralarında kayıtları var. Kapı tornavidayla zorladı içeri girdi. Sanki dükkandan haberdarmış gibi içeri girdi. El feneri vardı elinde. Önce sağ sola baktı sonra kasayı açtı. Kasanın içindeki bozuk paraları aldı. Ondan sonra hiçbir şey olmamış gibi gitti. Acemi biriydi diye düşünüyorum” dedi.