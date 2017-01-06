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06 Ocak 2017 17:19

Özel öğrenciler Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazdı

Özel öğrenciler Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazdı

06 Ocak 2017 17:19

Sivas’ta özel eğitim alan öğrenciler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek verip mektup yazmak amacıyla bir hafta içerisinde okuma yazma öğrendi.
Zeytin Özel Rehabilitasyon Merkezi’nde öğrenim gören yaklaşık 270 öğrenci Sivas Belediyesi tarafından başlatılan ’Cumhurbaşkanım Yalnız Değilsin, 2017 Yılında 2017 Mektup Kampanyasına’ destek vermek amacıyla bir hafta içerisinde okuma yazma öğrenerek, yazdıkları mektupları Belediye Başkanı Sami Aydın’a teslim etti.
Belediye Başkanı Sami Aydın,"Böyle bir güzelliğe vesile olmak bizleri mutlu etti. Özel eğitim alan çocuklarımızın gündemi takip etmeleri ve bu konuda girişimde bulunmaları da toplum içerisinde yer almak adına son derece önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.
Zeytin Özel Rehabilitasyon Merkezi Öğretmenlerinden İlkay Kargan ise,"Cumhurbaşkanımıza destek vermek amacıyla başlattığınız mektup kampanyasından öğrencilerimizin haberi olmuş. Öğrencilerimizin birçoğu okuma yazma bilmiyordu. Bir hafta içerisinde okuma yazma öğrenerek kampanyaya katılmak istediler ve mektupları bize ulaştırdılar. Onların heyecanını sizinle paylaşmak istedik ve mektupları ilk elden size öğrencilerimizin teslim etmesinin uygun olacağını düşünerek buraya geldik. Böyle bir kampanya içerisinde yer almak öğrencilerimizi çok mutlu etti." ifadesini kullandı.



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