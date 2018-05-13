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13 Mayıs 2018 19:30

Öztürk anneleri unutmadı

Kangal Belediye Başkanı Mehmet Öztürk Anneler Günü dolayısı ile bir program düzenledi.

Öztürk anneleri unutmadı

13 Mayıs 2018 19:30


Kangal Belediyesi düğün salonunda gerçekleştirilen programa; Kangal Belediye Başkanı Mehmet Öztürk, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülsevgin Sönmez Durgun, şehit anneleri ve çok sayıda kadın katıldı.


Programın açılış konuşmasını yapan AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülsevgin Sönmez Durgun anneliğin önemine vurgu yaparak “Tüm annelerimizin anneler gününü kutluyorum” dedi.


Ardından kürsüye gelen Kangal Belediye Başkanı Mehmet Öztürk, “Cennet annelerimizin ayağı altındadır.Annelerimizin kıymetini hayattayken bilmek lazım bu nedenle ilk olarak bizler için vatanımız için bayrağımız için şehit düşen mehmetçiğimizin anneleri başta olmak üzere tüm annelerimizin anneler gününü kutluyorum” dedi. Programda Başkan Öztürk şehit annelerine çiçek ve Türk bayrağı hediye etti. Programda yılın annesi seçilen ve 5 yıldır hasta torununa bakan Zemhenur Kel’e hediyelerini Kangal Belediye Başkanı Mehmet Öztürk takdim etti.


Annesini kaybeden engelli torununa bakıyor.


Kangal’da yılın annesi seçilen Zemhenur Kel, 8 aylıkken geçirdiği trafik kazası sonucu annesini kaybeden ve beyninden aldığı hasar sonrasında görme konuşma ve yürüme yetisini kaybeden 5 yaşındaki İsmail Enes isimli torununa bakıyor. Kel, beş yıldır annelik yaptığı torununun tedavi için tıbbi yardım bekliyor. Torunu için ‘o benim hayatımın anlamı, onu asla bırakmayacağım’ diyen Zemhenur Kel bir çok doktora gittiklerini ancak daha teşekküllü bir hastanede torunun tedavi edilmesi gerektiğini belirtti.




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