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01 Mayıs 2018 17:44

Öztürk çalışan işçileri unutmadı

Kangal Belediye Başkanı Mehmet Öztürk, 1 Mayıs işçi bayramında mesai yapan işçileri ziyaret etti.

Öztürk çalışan işçileri unutmadı

01 Mayıs 2018 17:44


Sivas’ın Kangal İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Öztürk, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününde mesai yaparak görevleri başında olan Kangal Termik Santrali işçilerini ziyaret ederek günlerini kutladı. Öztürk daha sonra ilçede bulunan maden şirketi çalışanları ve mesaiye kalan belediye personelini de ziyaret etti. Bir çok işçinin tatil yaptığı günde fedakarlık yaparak mesai yapan işçilere tatlı ikram eden Başkan Öztürk, işçilerin duygularını paylaşmak için maden sahasında ki dev iş makinesine çıkarak bir süre makineyi kullandı. Öztürk yaptığı açıklamada, “Yıllarca haklarını savunduğum arkadaşlarımı bu günde yalnız bırakmak istemedim. Kendilerini ziyaret ederek yanlarında olduğumuzu göstermek istedik. Sonuçta onların arasından geldiğimizi hiç bir zaman inkar da etmiyoruz, unutmuyoruz da.” Şeklinde konuştu.




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