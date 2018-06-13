Diğer
Kategoriler
13 Haziran 2018 15:53

Özyürek: "Kimse Cumhur İttifakı’na nifak sokmaya çalışmasın"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 1’inci sıra Sivas Milletvekili Adayı Ahmet Özyürek, seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Özyürek:

13 Haziran 2018 15:53

Şehri karış karış gezen Özyürek, Cumhur İttifakı’na nifak sokmaya çalışanlara prim vermeyeceklerin ifade etti.


Bulduğu her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelmeye çalışan MHP Sivas Milletvekili Adayı Ahmet Özyürek, Atatürk Caddesi ve Kepenek Caddesi esnaflarını ziyaret ederek destek ve dua istedi.


Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Özyürek, esnaf ziyaretlerinde yaptığı konuşmada Cumhur İttifakı’nın önemine dikkat çekerek, "Cumhur İttifakı’na nifak sokmak isteyenlere asla fırsat vermeyeceğiz" dedi.


Ardından Sivas Bedensel, Zihinsel Engelli ve Engelli Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret eden Özyürek, engelli ve ailelerinin sorun ve sıkıntılarını dinleyerek seçildiği takdirde bu sorunların çözümü noktasında elinden gelen çabayı göstereceğini söyledi.


Kadın Eli Derneğinin düzenlediği iftar programına katılan hemşehrilerinin kendilerine destek olması halinde Sivas’ı ve Sivaslıları mecliste en iyi şekilde temsil edeceklerini dile getirdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİVAS HABERLERİ
SİVAS HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç