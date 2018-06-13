Özyürek: "Kimse Cumhur İttifakı’na nifak sokmaya çalışmasın"

Şehri karış karış gezen Özyürek, Cumhur İttifakı’na nifak sokmaya çalışanlara prim vermeyeceklerin ifade etti.

Bulduğu her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelmeye çalışan MHP Sivas Milletvekili Adayı Ahmet Özyürek, Atatürk Caddesi ve Kepenek Caddesi esnaflarını ziyaret ederek destek ve dua istedi.

Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Özyürek, esnaf ziyaretlerinde yaptığı konuşmada Cumhur İttifakı’nın önemine dikkat çekerek, "Cumhur İttifakı’na nifak sokmak isteyenlere asla fırsat vermeyeceğiz" dedi.

Ardından Sivas Bedensel, Zihinsel Engelli ve Engelli Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret eden Özyürek, engelli ve ailelerinin sorun ve sıkıntılarını dinleyerek seçildiği takdirde bu sorunların çözümü noktasında elinden gelen çabayı göstereceğini söyledi.

Kadın Eli Derneğinin düzenlediği iftar programına katılan hemşehrilerinin kendilerine destek olması halinde Sivas’ı ve Sivaslıları mecliste en iyi şekilde temsil edeceklerini dile getirdi.