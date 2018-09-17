Pakistanlı tüccardan Hayat Ağacı Derneği'ne bağış

Dünyanın çeşitli yerlerini dolaşarak, ikinci el otobüs ve kamyon parçası toplayıp satan Pakistanlı Hacı Ahmed Cemal, Sivas Belediyesi bünyesindeki Hayat Ağacı Derneği'ne 3 bin TL bağışladı.

Yaklaşık 20 yıldır ticaretle uğraşan Cemal, Tayland, Endonezya, Malezya, Afganistan, Pakistan ve Türkiye gibi ülkelerden yedek parça topluyor. Ticaret maksadıyla Sivas'ı ziyaret eden Ahmet Cemal, burada Hayat Ağacı Derneği'ni gördü. Hayat Ağacı Derneği bünyesindeki sosyal yardım kuruluşu Gıda Bankası'nın yapısı ve işleyişi ile ilgili Sivas Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nden Müdür Yardımcısı Mustafa Ağırsoy ve Koordinatör Emrullah Ünal'dan bilgi alan Cemal, sadakasını buraya bağışlamaya karar verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini söyleyen Pakistanlı Ahmed Cemal, birçok ülkeyi gezdiğini ancak Türkiye gibisi bir yer bulamadığını söyledi. Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin ve Gaziantep gibi illeri dolaşıp parça topladığını belirten Cemal, kamyon ve otobüslerin ikinci el yedek parçalarını Pakistan ve Afganistan gibi ülkelerde sattığını ifade etti.

Pakistanlı Hacı Ahmed Cemal, Gıda Bankasını çok beğendiğini ifade ederek, ilerleyen zamanlara buraya yine yardım edebileceğini söyledi.