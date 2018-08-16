Pamukkale değil, Altınkale

İl merkezine yaklaşık uzaklığı 31 kilometre olan Sıcak Çermik bölgesinde, Maden Tetkik ve Arama Tesisleri (MTA) içerisinde bulunan sarı renkteki doğal oluşum, Denizli’deki Pamukkale Travertenlerine benzerliği ile dikkat çekiyor. Yer altından doğal yollarla çıkan; sodyumlu, sülfatlı, hidrokarbonatlı, magnezyumlu ve karbonatlı bileşime sahip olan suyun sürekli akarak bu yapıyı oluşturduğu zannediliyor. Ortalama sıcaklığı 45-48 derece arasında değişen su, romatizmal, sinirsel ve adale rahatsızlıkları, kadın, deri ve böbrek hastalıklarına iyi geliyor. Florür içeren suya rahatsızlığı olan vatandaşlar ayaklarını sokarak hem hastalığına şifa arıyor hem de oluşan doğal ortamın güzelliğinde bol bol fotoğraf çekiliyor. Vatandaşlar ’Altınkale’ olarak adlandırılan bölgenin turizme kazandırılmasını istiyor.

Bölgeyi ziyaret eden Büşra Topal romatizma hastalığının olduğunu söyleyerek, "Şifalı ’sudur’ dediler. Geldik bizde. Suyun sıcaklı 45-48 derece arasındadır. Güzel, şifalı bir sudur. Sıcak iyi geliyor bacaklarıma. O yüzden her sene geliyorum buraya. Pamukkale Travertenlerine benzetiyoruz, görünüm olarak da çok güzel duruyor. Gelip fotoğraf falan çekiliyoruz. Ayaklarımızı suya sokuyoruz" dedi.

Bölgenin çok güzel bir yer olduğunu ve turizme kazandırılması gerektiğini anlatan Osman Topal da, "Her sene geldiğimiz bir yer. Gelip görülmesi gereken yerler. Pamukkale Travertenlerinden de bir farkı yok. Çok güzel buluyoruz. Şifalı sudur. Bazı hastalıklara çok iyi geldiğini biliyoruz. Zamanla oluşumundan dolayı görsel zenginliğinde güzel. Su aktıkça Pamukkale Travertenleri gibi iz bırakıyor" şeklinde konuştu.