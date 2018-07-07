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07 Temmuz 2018 13:33

Para bitince cami minaresiz kaldı

Sivas’ta Hüda-i Camisi, caminin inşaatı için toplanan bağışlar bitince minaresiz olarak hizmete açıldı.

Para bitince cami minaresiz kaldı

07 Temmuz 2018 13:33


Sivas’ta Diriliş mahallesinde üç yıl önce yapımına başlanılan Hüda-i camisi kısmen de olsa tamamlanarak ibadete açıldı. Cami inşaatında minareler sona bırakılmıştı. Caminin inşaatı için toplanan bağışlar kullanılıp bitirilince, çift minareli olarak planlanan caminin bir minaresi yarım kaldı diğer minaresine ise hiç başlanılamadı. Dört aydır minaresiz olan cami bu şekli ile dikkat çekiyor.


Cami yaptırma ve yaşatma derneği başkanı Abdullah Acıpınar yaptığı açıklamada, “Caminin yapımına üç yıl önce başladık. Yapılan bağışlar ile camiyi ufak tefek eksikliklerin dışında tamamlayıp ibadete açtık. Ancak bağışlar kesilince, toplanan parada tükenince minareleri yapamadık. Bir minare yarım kaldı. Diğerine hiç başlayamadık. Dört aydır cami bu şekilde. Görenler şaşırıyor. Merak edip gelip soruyorlar.”dedi.


Cami cemaati Ahmet Karaçınar ise minarelerin tamamlanması için 150 bin TL’ye ihtiyaçları olduğunu belirtti.




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