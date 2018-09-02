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02 Eylül 2018 12:38

Pencerenin önüne park edilen araçlar çileden çıkardı

Sivas’ta 4 katlı apartmanın giriş katında yaşayan Saliha Polatlıgil penceresinin önüne park edilen araçlar yüzünden karanlıkta oturmak zorunda kalınca tepkisini sokağa yazdığı yazıyla gösterdi.

Pencerenin önüne park edilen araçlar çileden çıkardı

02 Eylül 2018 12:38


Kılavuz Mahallesi 10’uncu Sokak’ta yaşayan Saliha Polatlıgil’in başı evinin önüne park edenler araçlarla dertte. Kaldırımla birleşik olan evinin camlarının önüne araçlar park edince karanlıkta kalan yaşlı kadın duruma tepki göstermek amacıyla sokağa ’Arabayı pencerenin önüne koymayın lütfen’ yazdı. Bu rağmen araçları pencerenin önüne park edilmesine devam edilmesi yaşlı kadının çileden çıkardı. Araçların evin güneş almasını engellediğini söyleyen Polatlıgil, karanlıkta oturmak zorunda kaldığını ve bu durumdan şikayetçi olduğunu belirtti.


Polatlıgil, "Geliyorlar arabaları apartmanın önüne koyuyorlar. Pencerelerin önü kapanıyor. Pencereler küçük benim canım sıkılıyor. Sigara atıyorlar, duvarlara ellerini sürüyorlar. Defalarca duvarı boyadım. Böyle yapıyorlar. Bende çok kızıyorum. Ben buraya ’Arabanızı lütfen buraya park etmeyin’ yazdım. Çünkü pencerem kapanıyor. Hırsız gelse başka bir şey olsa görünmüyor. Yazıya rağmen buraya arabayı koyuyorlar. Yazıyı görüyorlar. ’Boş ver’ diyorlar. Biz karanlıkta kalıyoruz" dedi.




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