Perinatoloji Polikliniği hasta kabulüne başladı

Gebelik öncesi, gebelik sırası ve sonrasında hastaların risk değerlendirmesi, fetüs-anne kaynaklı birçok hastalığın doğum öncesi tanısının konulması, tedavi-takip planlarının yapılması ve gerekli durumlarda invaziv girişimlerin uygulanması, riskli veya sorunlu gebeliklerde gebelik sırasında, doğumda ve sonrasında tedavilerinin tamamlanmasını sağlayan Perinatoloji Polikliniği hizmete açıldı.

Poliklinikte hizmet veren Uzm. Dr. Cihan İnan, "Sivas Numune Hastanesi’ne yaklaşık 3 ay önce Perinatoloji uzmanı olarak atandım. Bir hafta önce de Perinatoloji ünitemizi kurduk ve hastalarımıza hizmet vermeye başladık. Perinatoloji riskli gebeliklerle ilgilenen bir bilim dalı. Özellikle ileri anne yaşı, tarama testlerinde yüksek risk çıkan veyahut rutin ultrasonografik incelemelerde yapısal anomali şüphesi olan gebelerin başvurduğu bir bilim dalı. Hastanemizde bu birimi oluşturduk ve hizmetimize başladık" dedi.

Hastaların polikliniğe nasıl başvuracağını belirten İnan,"Hastalarımız kendi kadın doğum uzmanlarına muayene olduktan sonra gerekli görüldüğünde Perinatoloji ünitemize yönlendirilecekler" diye konuştu.

Poliklinikte yapılan işlemleri de anlatan İnan şunları söyledi.

"Ünitemiz içerisinde ayrıntılı ultrasonografik incelemenin yanı sıra fetusa yani anne karnındaki bebeğe invaziv işlemler özellikle amniyosentez dediğimiz su alınması, kordosentez dediğimiz kordondan kan alınması, korno viskoz biyopsisi dediğimiz 11-14 hafta arasındaki dönemde bebeğin eşinden parça alınması gibi işlemler yapılmaktadır. Bu parçalar genetik laboratuvarında incelenmek üzere uygun şartlarda transport edilip genetik inceleme sağlanacaktır. Ayrıca gerekli görüldüğü durumlarda fetal kromozomal anomali veya multipl (çoklu yapısal) anomali olan durumlarda gebeliğin sonlandırılması hastalarımıza önerilebilir ve bu işlemlerde burada yapılacaktır."

Perinatoloji Kliniği hem Sivas ve ilçeleri hem de çevre illere hizmet vereceğini belirten Sivas Numune Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Mehmet Fidan ise,"Sivas Numune Hastanesi olarak Perinatoloji kliniğimizi açmış bulunmaktayız. Özellikle riskli gebeliği olan hastalara hizmet veren Perinatoloji kliniği şehrimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sadece il merkezine değil, ilçelerimize ve çevre illere hizmet verecek kliniğimiz. Bu alanda özellikle Sivas’ta tek olması nedeniyle bizim çok önemsediğimiz bir bölüm. Bunun çalışmasını yaparak, ilgili alt yapısını hazırlayarak kliniğimizi açmış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.