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01 Ağustos 2018 13:48

PKK’nın bombalı saldırısında şehit olan anne ve bebeği son yolculuğuna uğurlanıyor

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde aracıyla seyir halindeyken PKK’lı teröristlerin önceden yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden anne ve bebeğin cenazesi Sivas’ın Şarkışla ilçesinde son yolculuğuna uğurlanıyor.

PKK’nın bombalı saldırısında şehit olan anne ve bebeği son yolculuğuna uğurlanıyor

01 Ağustos 2018 13:48


Dün Yüksekova ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Büyükçiftlik beldesi Susak Deresi mevkisinde meydana gelen olayda üs bölgesinde görevli Astsubay Çavuş eşi Serkan Karakaya’yı ziyaretten dönen Nurcan Karakaya (25) ve yanındaki 11 aylık oğlu Mustafa Bedirhan Karakaya’nın bulunduğu otomobilin geçişi sırasında patlama meydana geldi. PKK’lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu meydana gelen olayda, Nurcan Karakaya ve oğlu Mustafa Bedirhan Karakaya şehit oldu.


Şehit anne ve oğlunun naaşları Otluca Dağ Komando Tugay Komutanlığındaki törenin ardından havayoluyla eşi Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya’nın memleketi Kayseri’ye getirildi. Burada cenazeler için helallik alındı. Ardından cenazeler karayoluyla Nurcan Karakaya’nın annesi Suudiye Demir (57) ve kardeşi Emirhan Demir’in (15) yaşadığı Sivas Şarkışla ilçesine getirildi. Burada İstiklal Mahallesi Bahar Sokak’taki baba ocağında helallik alındıktan sonra dua edildi. Kızını ve torununu şehit veren Suudiye Demir, kızının ve torununun cenaze aracındaki naaşlarına son kez dokundu. Saldırıda eşini ve oğlunun kaybeden Astsubay Çavuş Serkan Karakaya da yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi. Helallik alındığı sırada anne ve oğlunun yakınlarının gözyaşı döktüğü görüldü.


Anne ve bebeğinin cenazesi ikindi namazını müteakip Muhsin Yazıcıoğlu Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katılacak.




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