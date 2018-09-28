Polis, 'drone' ile sürücülere ceza yazdı

Sivas'ta drone ile gökyüzünden trafik denetimi yapan polis ekipleri kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere ceza yazdı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Sivas-Erzincan karayolu Necmettin Erbakan Bulvarı'nda drone ile trafik denetimi yapıldı. Sivas'ta ilk kez yapılan denetimde kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler tespit edildi. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Hakan Kule'nin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler polis ekiplerince uygulama noktasında durduruldu. Ekipler 20 dakikada kırmızı ışık ihlali yapan 5 sürücüye 235 TL para cezası kesti. Drone ile denetimin şehrin bazı noktalarında artarak devam edeceği bildirildi.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Hakan Kule, "Uygulamamız drone'lu sistem ile çevirme uygulama buradaki amaç kavşakta kırmızı ihlali yapan araçlar yaklaşık 250-300 metre ilerideki ekiplerimiz tarafından çevrilerek cezai işlem uygulandı. Bu sistem son günlerde birçok ilimizde uygulama başlanıldı. Biz demo çekimlerimizi yapmıştık bu uygulamadan önce ilimizde uygulanabilirliğini gördükten sonra ilk kez uygulamaya çıktık. 20 dakika içerisinde 5 aracın kırmızı ışık ihlali yapmış olduğunu gördük. Buradaki amaç vatandaşımızı yakalayıp cezalandırmaktan ziyade bu denetimlerde her türlü teknolojiden de faydalanarak yaptığımızı göstermektir. İnsanımızda, vatandaşımızda yakalanma algısını arttırmak istiyoruz. İstiyoruz ki herkes kurallara uysun daha güvenli bir trafik içerisinde hareket edelim. Halkımızdan çok olumlu tepkiler alıyoruz. Ceza yazdığımız vatandaşımız teşekkür bile etti. Özellikle bu tür hıza müsait düz yollarda, bölünmüş yollarda ihlaller fazla oluyor. Vatandaşımız da kabul ediyor bu tür uygulamalar memnuniyet getiriyor. Bu sayede birçok kazayı önlemiş oluyoruz" dedi.